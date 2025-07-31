Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы из Москвы в Тегеран с 6 августа, сообщила пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале. По его данным, самолеты будут летать в столицу Ирана один раз в неделю по средам, а с 12 сентября — два раза, по средам и пятницам.

Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября — два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на информационные системы «Аэрофлота», что привело к сбоям в их работе. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

Также Sky News сообщало, что крупный технический сбой в системе управления воздушным движением парализовал работу британских аэропортов, включая лондонские Хитроу, Гатвик и Сити. Проблемы с радарным оборудованием привели к приостановке вылетов по всей стране, затронув сотни тысяч пассажиров.