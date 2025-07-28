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28 июля 2025 в 14:24

Авиаэксперт назвал неприятные последствия масштабного сбоя для «Аэрофлота»

Авиаэксперт Герасимов заявил, что «Аэрофлот» столкнется с исками от пассажиров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Российской компании «Аэрофлот» грозят иски от недовольных пассажиров после масштабного сбоя, заявил НСН авиаэксперт Павел Герасимов. Еще одним последствием, по его мнению, будет коллапс во время регистрации на рейсы.

Без электронных систем бронирования авиаперевозки станут менее эффективными. Придется в ручном режиме открывать заново регистрацию на рейсы. Специалисты знают, что делать, но к такому наплыву никто не готов. Это вызовет солидный коллапс. «Аэрофлоту» придется разбираться с претензиями, судебными исками и возмещать стоимость пассажирам, — высказался Герасимов.

Он подчеркнул, что компания так и не перешла на отечественное программное обеспечение. Этим и могли воспользоваться хакеры, взломав их систему, пояснил эксперт.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене 42 рейсов, следующих в обе стороны. Причиной стало серьезное нарушение в работе информационных систем.

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