15 августа 2025 в 17:05

Онколог рассказал, нужно ли при заболевании раком заниматься спортом

Онколог Трякин: физическая активность помогает изменить окружение опухоли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Регулярные физические нагрузки помогают организму справляться с лечением раковой опухоли, рассказал KP.RU онколог Алексей Трякин. По его словам, занятия спортом помогает изменить окружение злокачественного новообразования.

Физическая активность меняет это окружение в пользу здоровья человека. Уменьшает хроническое воспаление, снижает висцеральный жир (тот, что в животе распределен вокруг органов и стимулирует рост опухолей, — NEWS.ru), — уточнил врач.

Ранее японские ученые выяснили, что ферментированная при помощи пробиотика из листьев банана стевия может стать эффективным средством в борьбе с раком поджелудочной железы. Растение способно убивать раковые клетки, сохраняя здоровые в целостности. Эксперименты показали, что экстракт стевии в концентрации 200 микрограммов на миллилитр уничтожает до 30% болезнетворных клеток.

