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18 июля 2025 в 03:14

Миронов раскрыл истинную причину критики Запада в адрес Мединского

Миронов связал критику Запада в адрес Мединского с медийной победой России

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Критика представителей западных стран и организаций в адрес помощника президента России Владимира Мединского связана с медийной победой, которую он обеспечил Москве на переговорах с Украиной, сказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Политик обратил внимание в том числе на высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который посчитал уровень российской делегации недостаточным для участия в диалоге по урегулированию украинского конфликта.

Есть такая поговорка — если тебя ругают враги, значит, ты все делаешь правильно. На Западе Мединского пренебрежительно назвали «каким-то историком», но это было сделано лишь после нескольких встреч с украинской стороной. Они закончились неудачно для киевского режима. Те аргументы и инициативы, которые высказала наша делегация во главе с Мединским, им крыть было нечем. Тогда и дипломатическая, и медийная победа была на стороне России. Вот и началась истерика у западных кураторов Владимира Зеленского, — подчеркнул Миронов.

Он также указал на глубокие познания Мединского в истории, которые дают ему огромное преимущество. Без них, считает Миронов, было бы невозможно понять суть сегодняшнего конфликта на Украине и его первопричины.

История — это в том числе факты, а они — упрямая вещь. Правда слишком колет глаза тем, кто на лжи и обмане построил неонацистское государство на Украине и задурил головы людям. Но я уверен, что этот проект «анти-Россия» обречен на крах — и с военной точки зрения, и с идеологической, — добавил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сравнил кругозор Мединского и Рютте. По его словам, в отличие от генерального секретаря НАТО, помощник президента РФ — человек, который точно разбирается в том, что он говорит.

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