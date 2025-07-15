«Человек, который разбирается»: в ГД сравнили кругозоры Мединского и Рютте Картаполов: кругозор Мединского в 1,5 тысячи раз шире, чем у Рютте

Кругозор помощника президента России Владимира Мединского в 1,5 тысячи раз превышает кругозор генсека НАТО Марка Рютте, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Мединский разбирается в том, что говорит.

Кругозор Мединского – этот как у 1,5 тысячи Рютте. Потому что Мединский – это человек, который разбирается в том, что он говорит. Судя по последним заявлениям Рютте, этот парень с головой [не дружит], — заявил Картаполов

Ранее Мединский выразил готовность к диалогу с генсеком НАТО на тему Малороссии и Войска Запорожского. Он также заявил, что хотел бы подарить политику учебник истории России за шестой класс, но он «все равно же читать не будет». Вместе с этим Мединский считает, что Рютте, который ранее был премьер-министром Нидерландов, также может много нового рассказать об истории. Например, об освоении голландским купечеством Индонезии, добавил помощник российского лидера.

Кроме того, Мединский заявлял, что Рютте следует отправить школьный учебник по Средневековью, чтобы высокопоставленный чиновник узнал, что «в XII веке Украины не было». Так он отреагировал на слова генсека НАТО надо поменять группу переговорщиков с Киевом, потому что там «какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века».