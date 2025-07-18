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18 июля 2025 в 04:20

Россиянам объяснили значимость дня памяти Сергия Радонежского

Депутат Иванов назвал Сергия Радонежского духовным ориентиром для молодежи

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Святой Сергий Радонежский является не просто исторической фигурой, а важным духовным ориентиром для подрастающего поколения, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, современные дети должны знать не только блогеров, но и великих соотечественников, таких как Сергий Он подчеркнул, что Радонежский учил любви к родине, уважению к традициям и умению находить общий язык даже в самых сложных ситуациях.

18 июля православные христиане отмечают день памяти преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых святых в России. Современные дети должны знать не только блогеров, но и таких великих соотечественников, как Сергий. Это не просто историческая фигура, а духовный ориентир для всех нас. Наследие святого важно не только для верующих, но и для всех граждан. Преподобный Сергий учил нас главному — любви к родине, уважению к традициям и умению находить общий язык даже в самых сложных ситуациях, — пояснил Иванов.

Депутат подчеркнул, что жизнь Радонежского является примером того, как скромность, трудолюбие и преданность идеалам могут изменить ход истории. Он также отметил, что в его обители собирались князья, забывая о распрях и объединяясь перед лицом общей угрозы. По его словам, этот урок единства важно помнить и сегодня.

В обители Радонежского собирались князья, забывая о распрях, чтобы объединиться перед лицом общей угрозы. Этот урок единства нам нужно помнить и сегодня. Его жизнь — пример того, как скромность, трудолюбие и преданность идеалам могут изменить ход истории. Призываю всех россиян в этот день задуматься о вечных ценностях. Пусть память о Сергии Радонежском вдохновляет нас на добрые дела, укрепляет веру в будущее страны и напоминает, что истинная сила — в правде, вере и единстве, — резюмировал Иванов.

Ранее настоятель храма Святителя Николая в Покровском протоиерей Кирилл (Сладков) заявил, что канонизацию полководца Александра Суворова нельзя обеспечить только за счет его личной веры. По его словам, для этого сперва необходимо тщательно изучить весь жизненный период генералиссимуса.

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