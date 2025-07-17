Десятки тысяч человек прошли крестным ходом в Екатеринбурге В Екатеринбурге более 40 тысяч человек вышли на крестный ход памяти Романовых

В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о Романовых по маршруту от возведенного на месте расстрела последней царской семьи Храма-на-Крови до урочища Ганина яма, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии. Там отметили, что в мероприятии приняли участие свыше 40 тысяч паломников и священнослужителей.

Более 40 тысяч человек приняли участие в ночной Божественной литургии и почти четырехчасовом Царском крестном ходе от Храма-на-Крови до царской обители, — сказано в сообщении.

На кадрах можно увидеть, что в крестном ходе приняли участие люди в казачьей форме, одежде с шевронами и медалями. Они прошли по улицам города с иконами, читая молитвы и распевая церковные песнопения.

Ранее сообщалось, что днем 12 июля в Вологодской области произошло обрушение моста через реку Юг во время крестного хода. Изначально в пресс-службе правительства региона сообщали о шести пострадавших, однако вскоре их количество увеличилось. Все они были доставлены в центральную районную больницу.

Позже губернатор Георгий Филимонов сообщил, что обрушившийся пешеходный мост восстановят к 17 июля. По его словам, травмы получили 12 человек, всем им положены выплаты — от 15 до 50 тысяч рублей.