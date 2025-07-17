Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 11:08

Десятки тысяч человек прошли крестным ходом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге более 40 тысяч человек вышли на крестный ход памяти Романовых

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о Романовых по маршруту от возведенного на месте расстрела последней царской семьи Храма-на-Крови до урочища Ганина яма, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии. Там отметили, что в мероприятии приняли участие свыше 40 тысяч паломников и священнослужителей.

Более 40 тысяч человек приняли участие в ночной Божественной литургии и почти четырехчасовом Царском крестном ходе от Храма-на-Крови до царской обители, — сказано в сообщении.

На кадрах можно увидеть, что в крестном ходе приняли участие люди в казачьей форме, одежде с шевронами и медалями. Они прошли по улицам города с иконами, читая молитвы и распевая церковные песнопения.

Ранее сообщалось, что днем 12 июля в Вологодской области произошло обрушение моста через реку Юг во время крестного хода. Изначально в пресс-службе правительства региона сообщали о шести пострадавших, однако вскоре их количество увеличилось. Все они были доставлены в центральную районную больницу.

Позже губернатор Георгий Филимонов сообщил, что обрушившийся пешеходный мост восстановят к 17 июля. По его словам, травмы получили 12 человек, всем им положены выплаты — от 15 до 50 тысяч рублей.

Россия
Крестный ход
Екатеринбург
православные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем обернется для Украины срыв сделки об ископаемых с США
Над Ленобластью сбили два беспилотника
«Общение с ним — сказка»: худрук столичного театра сатиры о Митте
Трамп изменил позицию по капитуляции России
В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию
В Москве началась церемония прощания с великим режиссером
В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле
В Москве дебютирует международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»
В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах
Стало известно о создании ОПГ при Минобороны
Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака
«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии
Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска
Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте
Депутаты озаботились непонятным почерком врачей
На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot
В ГД раскрыли масштаб уничтожения техники ВСУ дронами
Попавших в западню коров в России сняли на видео
Почему не работает YouTube 17 июля: замедление, «охота» на зрителей с VPN
Политолог раскрыл, сможет ли ФРГ заменить США по объему оружия
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.