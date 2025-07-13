Обрушившийся во время крестного хода мост решили пересобрать заново Филимонов: обрушившийся в Вологодской области мост восстановят к 17 июля

Пешеходный мост, который обрушился во время крестного хода в Никольском округе Вологодской области, восстановят к 17 июля, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. По его словам, травмы получили 12 человек, всем им положены выплаты — от 15 до 50 тысяч рублей.

Место происшествия обследовали специалисты регионального министерства транспорта. Приняли решение не ремонтировать упавшую конструкцию, а собрать мост заново на существующих опорах, предварительно их укрепив. Работы проведем максимально оперативно. Срок завершения — 17 июля, — написал Филимонов.

Глава региона добавил, что поручил профильным службам проверить состояние других подобных объектов в Вологодской области. Он подчеркнул, что ситуацию контролирует лично.

Обрушение моста через реку Юг в Вологодской области во время крестного хода произошло днем 12 июля. Изначально в пресс-службе правительства региона сообщали о шести пострадавших, однако вскоре их количество увеличилось. Все они были доставлены в центральную районную больницу.