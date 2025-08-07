Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 15:09

В Англии обнаружили нацистский бункер с пугающей надписью под жилым домом

Супружеская пара из Великобритании раскопала под домом нацистский бункер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пара из Англии обнаружила под своим домом немецкий бункер времен Второй мировой войны, сообщает New York Post. Скрытые помещения уходят на глубину около восьми метров.

Шон Туллиер и его жена Кэролайн переехали в дом на Гернси в 2021 году, не подозревая о секретах под землей. Все изменилось, когда Шон разместил в социальных сетях объявление о продаже досок. Ему написала женщина, ранее жившая в этом доме, и поинтересовалась, нашел ли он «секретные комнаты». Бывшая хозяйка рассказала, что в детстве играла в этих подземных помещениях, а затем отец засыпал их землей.

После этого Шон вместе с другом занялся раскопками и вывез около 100 тонн земли, прежде чем наткнулся на обрушившийся проход. Внутри обнаружили несколько комнат и коридор, где сохранились старые бутылки, жестяные банки, кафельный пол, запасы воды и даже эвакуационный выход.

Самым необычным артефактом стала надпись: «Осторожно — враг слушает!». Сейчас супруги занялись восстановлением бункера и планируют обустроить в нем игровую зону, спортзал и место для отдыха.

Ранее в Брянской области спасли собаку, которая три года жила в подземном бункере без доступа к свету и людям. Животное попало туда еще щенком во время стройки. Сверху уложили плиту, и выхода наружу не осталось. Все это время собака выживала благодаря местной пенсионерке, которая ежедневно опускала ей еду и воду на веревке. После нескольких неудачных попыток установить ловушку животное удалось вызволить.

бункеры
Великобритания
немцы
дома
находки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.