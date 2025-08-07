В Англии обнаружили нацистский бункер с пугающей надписью под жилым домом Супружеская пара из Великобритании раскопала под домом нацистский бункер

Пара из Англии обнаружила под своим домом немецкий бункер времен Второй мировой войны, сообщает New York Post. Скрытые помещения уходят на глубину около восьми метров.

Шон Туллиер и его жена Кэролайн переехали в дом на Гернси в 2021 году, не подозревая о секретах под землей. Все изменилось, когда Шон разместил в социальных сетях объявление о продаже досок. Ему написала женщина, ранее жившая в этом доме, и поинтересовалась, нашел ли он «секретные комнаты». Бывшая хозяйка рассказала, что в детстве играла в этих подземных помещениях, а затем отец засыпал их землей.

После этого Шон вместе с другом занялся раскопками и вывез около 100 тонн земли, прежде чем наткнулся на обрушившийся проход. Внутри обнаружили несколько комнат и коридор, где сохранились старые бутылки, жестяные банки, кафельный пол, запасы воды и даже эвакуационный выход.

Самым необычным артефактом стала надпись: «Осторожно — враг слушает!». Сейчас супруги занялись восстановлением бункера и планируют обустроить в нем игровую зону, спортзал и место для отдыха.

Ранее в Брянской области спасли собаку, которая три года жила в подземном бункере без доступа к свету и людям. Животное попало туда еще щенком во время стройки. Сверху уложили плиту, и выхода наружу не осталось. Все это время собака выживала благодаря местной пенсионерке, которая ежедневно опускала ей еду и воду на веревке. После нескольких неудачных попыток установить ловушку животное удалось вызволить.