Дмитриев заявил, что противники России пытаются сорвать диалог с США

Сейчас идет важный диалог с США по разным направлениям, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые приводит ТАСС, многие противники России пытаются его сорвать, а также дезинформировать американское руководство.
Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям, — поделился Дмитриев с журналистами.
Он добавил, что этот процесс позволяет России четко доносить свою позицию. Такое комментарий он дал после переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.
Ранее Дмитриев заявил, что переговоры российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом могут помочь стабилизировать мировую экономику. Глава РФПИ также указал, как рост индекса МосБиржи на 5% подтверждает позитивную реакцию рынков перед грядущей встречей.
Помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков подтвердил, что стороны договорились об очных переговорах Путина и Трампа. Политик отмечал, что Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали.