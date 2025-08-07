Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 15:28

Дмитриев заявил, что противники России пытаются сорвать диалог с США

Дмитриев: между Россией и США идет важный диалог по разным направлениям

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас идет важный диалог с США по разным направлениям, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые приводит ТАСС, многие противники России пытаются его сорвать, а также дезинформировать американское руководство.

Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям, — поделился Дмитриев с журналистами.

Он добавил, что этот процесс позволяет России четко доносить свою позицию. Такое комментарий он дал после переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа.

Ранее Дмитриев заявил, что переговоры российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом могут помочь стабилизировать мировую экономику. Глава РФПИ также указал, как рост индекса МосБиржи на 5% подтверждает позитивную реакцию рынков перед грядущей встречей.

Помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков подтвердил, что стороны договорились об очных переговорах Путина и Трампа. Политик отмечал, что Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали.

