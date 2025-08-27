День знаний — 2025
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами

Глава РФПИ Дмитриев: России и США пора устранить барьеры в отношениях ради мира

Кирилл Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал власти США к диалогу с Россией. Он опубликовал в соцсети X видео с ослами, два из которых перепрыгивают забор, а последний его ломает.

Третий осел понял разницу: нужно не просто преодолевать барьеры, а устранять их. Давайте уберем препятствия <...> и построим отношения между США и Россией, которые принесут пользу всему миру, — написал глава РФПИ.

Ранее Дмитриев заявил, что диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом изменит мир. По его мнению, контакты двух лидеров также обеспечат безопасность и процветание во всем мире.

До этого глава РФПИ заявил, что европейские лидеры всячески пытаются помешать мирным переговорам и восстановлению отношений между Россией и США. Так он прокомментировал статью издания Politico, в которой утверждается, что Европа считает провальными переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дмитриев также отмечал, что переговоры Путина и Трампа на Аляске могли способствовать стабилизации мировой экономики. Он пояснил, что рост индекса Мосбиржи на 5% подтвердил позитивную реакцию рынков на новость об этой встрече.

