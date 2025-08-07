Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 15:25

Политолог раскрыл, что мешает улучшению отношений России и США

Политолог Кортунов: улучшению отношений РФ и США мешает конфликт на Украине

Продолжающийся конфликт на Украине мешает улучшению отношений России и США, заявил NEWS.ru политолог-американист Андрей Кортунов. Он добавил, что две страны также имеют разные взгляды на состояние и будущее миропорядка.

Из этих препятствий [которые мешают улучшению отношений России и США] самое главное — продолжение конфликта в центре Европы. <…> А если говорить о более глубоких, фундаментальных препятствиях, то, конечно, есть разные взгляды в России и США на состояние и будущее международной системы, — сказал Кортунов.

По словам эксперта, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет, то это будет означать, что что-то позитивное уже подготовлено. Он считает, что после этого должны быть контакты между странами на уровне разных министерств и других ведомств, а также на уровне бизнеса и общественных организаций. При этом Кортунов добавил, что пока говорить об устойчивой тенденции к улучшению отношений Москвы и Вашингтона рано.

Ранее западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся скоро, ведь реализация планов требует более тщательной подготовки.

