Кубдари: ароматный пирог с мясом и пряностями по рецепту из Грузии

Пирог с мясом из Грузии: просто и вкусно!

Кубдари — национальное грузинское блюдо родом из Сванетии. Это закрытый пирог с сочной начинкой из рубленого мяса, пряностей и специй. Вкус яркий, насыщенный — идеально с чашкой мацони или чаем. Попробуйте приготовить!

Сначала займемся тестом. В 250 мл чуть теплой воды растворите 1 ч. л. сахарного песка и 1 ч. л. сухих дрожжей, дайте постоять 10 минут. Бросьте туда же щепотку соли, влейте 1 ст. л. масла и всыпьте около 450 г муки. Замесите тесто, накройте и оставьте в тепле на час.

Пришло время начинки: мелко нарубите 400 г говядины или свинины (можно взять их смесь), добавьте мелко нарезанную луковицу, 2 пропущенных через чеснокодавку дольки чеснока, 0,5 ч. л. молотого кориандра, немного хмели-сунели, перец и соль по вкусу. Все как следует перемешайте. Для сочности можно добавить 2–3 ст. л. воды или бульона.

Тесто разделите на два равномерных кусочка, раскатайте в лепешку. В середину положите начинку, соберите края к центру и защипните. Раскатайте аккуратно, чтобы получился круглый пирог. В центре сделайте отверстие для выхода пара. Выпекайте в духовке при 200 °C около 30 минут до румяной корочки. Смажьте готовый кубдари сливочным маслом.

Совет: начинка должна быть именно из рубленого мяса, а не фарша — так пирог будет более сочным и «правильным» по-грузински.

