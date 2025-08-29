Торт «Три стакана» — готовим без весов и миксера! Очень вкусный и простой

Торт «Три стакана»! Легендарный торт, который готовится без весов и миксера! Нежные шоколадные коржи и воздушный крем со сгущенкой покорят вас с первого кусочка. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю без сложных процессов.

Ингредиенты для коржей

Яйца — 2 шт.

Кефир — 1 стакан (200 мл)

Сахар — 1 стакан (200 г)

Мука — 1 стакан (160 г)

Какао-порошок — 2 ст. л.

Сода пищевая — 0,5 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Для крема

Вареная сгущенка — 1 банка (380 г)

Сметана 20% — 380 г

Приготовление

В глубокой миске смешайте яйца с сахаром до легкого посветления, добавьте кефир, растительное масло, соль и соду, тщательно перемешайте. Всыпьте муку и какао-порошок, перемешайте до однородности без комочков. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Форму для выпекания застелите пергаментом или смажьте маслом, вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до сухой зубочистки. Готовый корж полностью остудите и разрежьте вдоль на 2–3 пласта. Для крема смешайте вареную сгущенку со сметаной до однородной гладкой массы. Промажьте коржи кремом, соберите торт, обильно покройте кремом сверху и по бокам. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 4–6 часов, а лучше оставьте на ночь.

