29 августа 2025 в 19:00

Торт «Три стакана» — готовим без весов и миксера! Очень вкусный и простой

Торт «Три стакана»! Легендарный торт, который готовится без весов и миксера! Нежные шоколадные коржи и воздушный крем со сгущенкой покорят вас с первого кусочка. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю без сложных процессов.

Ингредиенты для коржей

  • Яйца — 2 шт.
  • Кефир — 1 стакан (200 мл)
  • Сахар — 1 стакан (200 г)
  • Мука — 1 стакан (160 г)
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Сода пищевая — 0,5 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка

Для крема

  • Вареная сгущенка — 1 банка (380 г)
  • Сметана 20% — 380 г

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром до легкого посветления, добавьте кефир, растительное масло, соль и соду, тщательно перемешайте. Всыпьте муку и какао-порошок, перемешайте до однородности без комочков. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Форму для выпекания застелите пергаментом или смажьте маслом, вылейте тесто и разровняйте.
  2. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до сухой зубочистки. Готовый корж полностью остудите и разрежьте вдоль на 2–3 пласта. Для крема смешайте вареную сгущенку со сметаной до однородной гладкой массы. Промажьте коржи кремом, соберите торт, обильно покройте кремом сверху и по бокам. Дайте торту пропитаться в холодильнике не менее 4–6 часов, а лучше оставьте на ночь.

Ранее мы готовили желатиновые конфеты со сметаной и фруктами! Вкусный домашний десерт.

