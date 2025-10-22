Когда гости на пороге: морковный торт — пятиминутка без духовки

Когда в доме ждут гостей, вокруг царит атмосфера волнения. Нужно успеть убраться, привести себя в порядок и подготовить праздничный стол. В такой спешке часто не хватает времени, чтобы сделать все запланированное. Предлагаем испечь морковный торт — пятиминутку, который окажется настоящим спасением в подобных ситуациях.

Пусть обилие ингредиентов не пугает — большая их часть наверняка есть на кухне у каждого, а за недостающими можно быстро спуститься в магазин у дома.

Ингредиенты

Измельченная на мелкой терке морковь — 60 г

Молоко — 100 мл

Сахар — 50 г

Мука пшеничная — 90 г

Масло растительное — 30 мл

Грецкие орехи — 25 г

Разрыхлитель для теста — 5 г

Молотый имбирь — ½ чайной ложки

Мускатный орех — щепотка

Соль — щепотка

Корица — 1 чайная ложка

Сливочный сыр — 75 г

Сливки для взбивания — 75 г

Сахарная пудра — столовая ложка

Способ приготовления

Дробим на кусочки грецкие орехи, смешиваем их с морковью, сахаром, солью, пряностями, молоком и растительным маслом. Тщательно перемешиваем. Смешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем сухие ингредиенты к пряной морковной смеси и перемешиваем. Тесто готово! Выкладываем тесто в формочки — это могут быть кружки, порционные тарелки для жульена или любая другая небольшая посуда, кроме металлической. Ставим формочки с тестом в микроволновую печь на четыре-пять минут, выставив мощность 900. Проверив готовность зубочисткой, вынимаем бисквиты из форм. Разрезаем каждый пополам. Взбиваем сливки до состояния крема. Вмешиваем в них сливочный сыр и сахарную пудру. Получается отличный крем для смазывания коржей. Теперь можно собирать готовый морковный торт. Он получился небольшим, поэтому при желании можно увеличить количество ингредиентов и испечь тортики для каждого гостя.

Осенью хочется наслаждаться вкусной и полезной едой, приготовленной из ярких ингредиентов. Предлагаем удивить гостей, подав перед морковным тортом суп в тыкве. Он порадует не только необычной подачей, но нежным вкусом.