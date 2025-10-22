Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:19

Когда гости на пороге: морковный торт — пятиминутка без духовки

Морковный торт без духовки Морковный торт без духовки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда в доме ждут гостей, вокруг царит атмосфера волнения. Нужно успеть убраться, привести себя в порядок и подготовить праздничный стол. В такой спешке часто не хватает времени, чтобы сделать все запланированное. Предлагаем испечь морковный торт — пятиминутку, который окажется настоящим спасением в подобных ситуациях.

Пусть обилие ингредиентов не пугает — большая их часть наверняка есть на кухне у каждого, а за недостающими можно быстро спуститься в магазин у дома.

Ингредиенты

  • Измельченная на мелкой терке морковь — 60 г
  • Молоко — 100 мл
  • Сахар — 50 г
  • Мука пшеничная — 90 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Грецкие орехи — 25 г
  • Разрыхлитель для теста — 5 г
  • Молотый имбирь — ½ чайной ложки
  • Мускатный орех — щепотка
  • Соль — щепотка
  • Корица — 1 чайная ложка
  • Сливочный сыр — 75 г
  • Сливки для взбивания — 75 г
  • Сахарная пудра — столовая ложка

Способ приготовления

  1. Дробим на кусочки грецкие орехи, смешиваем их с морковью, сахаром, солью, пряностями, молоком и растительным маслом. Тщательно перемешиваем.
  2. Смешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем сухие ингредиенты к пряной морковной смеси и перемешиваем. Тесто готово!
  3. Выкладываем тесто в формочки — это могут быть кружки, порционные тарелки для жульена или любая другая небольшая посуда, кроме металлической. Ставим формочки с тестом в микроволновую печь на четыре-пять минут, выставив мощность 900.
  4. Проверив готовность зубочисткой, вынимаем бисквиты из форм. Разрезаем каждый пополам.
  5. Взбиваем сливки до состояния крема. Вмешиваем в них сливочный сыр и сахарную пудру. Получается отличный крем для смазывания коржей.
  6. Теперь можно собирать готовый морковный торт. Он получился небольшим, поэтому при желании можно увеличить количество ингредиентов и испечь тортики для каждого гостя.

Осенью хочется наслаждаться вкусной и полезной едой, приготовленной из ярких ингредиентов. Предлагаем удивить гостей, подав перед морковным тортом суп в тыкве. Он порадует не только необычной подачей, но нежным вкусом.

Читайте также
Яркий осенний кекс с ароматом лимона — сочный и в меру влажный. Замешивается за 5 минут
Общество
Яркий осенний кекс с ароматом лимона — сочный и в меру влажный. Замешивается за 5 минут
Хрустящие подушечки с яблоком: просто, как в детстве, и вкусно, как в кондитерской. Как приготовить за один присест?
Общество
Хрустящие подушечки с яблоком: просто, как в детстве, и вкусно, как в кондитерской. Как приготовить за один присест?
Печеночный салат с морковью по-корейски: сытно, ярко и очень быстро. Вот как приготовить за 20 минут
Общество
Печеночный салат с морковью по-корейски: сытно, ярко и очень быстро. Вот как приготовить за 20 минут
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Семья и жизнь
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Выбросьте сложные рецепты! Советские десерты, которые получаются у всех
Семья и жизнь
Выбросьте сложные рецепты! Советские десерты, которые получаются у всех
выпечка
десерты
морковь
рецепт
торт
Виктория Семёнова
В. Семёнова
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.