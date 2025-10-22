Когда гости на пороге: морковный торт — пятиминутка без духовки

Когда в доме ждут гостей, вокруг царит атмосфера волнения. Нужно успеть убраться, привести себя в порядок и подготовить праздничный стол. В такой спешке часто не хватает времени, чтобы сделать все запланированное. Предлагаем испечь морковный торт — пятиминутку, который окажется настоящим спасением в подобных ситуациях.
Пусть обилие ингредиентов не пугает — большая их часть наверняка есть на кухне у каждого, а за недостающими можно быстро спуститься в магазин у дома.
Ингредиенты
- Измельченная на мелкой терке морковь — 60 г
- Молоко — 100 мл
- Сахар — 50 г
- Мука пшеничная — 90 г
- Масло растительное — 30 мл
- Грецкие орехи — 25 г
- Разрыхлитель для теста — 5 г
- Молотый имбирь — ½ чайной ложки
- Мускатный орех — щепотка
- Соль — щепотка
- Корица — 1 чайная ложка
- Сливочный сыр — 75 г
- Сливки для взбивания — 75 г
- Сахарная пудра — столовая ложка
Способ приготовления
- Дробим на кусочки грецкие орехи, смешиваем их с морковью, сахаром, солью, пряностями, молоком и растительным маслом. Тщательно перемешиваем.
- Смешиваем муку с разрыхлителем. Добавляем сухие ингредиенты к пряной морковной смеси и перемешиваем. Тесто готово!
- Выкладываем тесто в формочки — это могут быть кружки, порционные тарелки для жульена или любая другая небольшая посуда, кроме металлической. Ставим формочки с тестом в микроволновую печь на четыре-пять минут, выставив мощность 900.
- Проверив готовность зубочисткой, вынимаем бисквиты из форм. Разрезаем каждый пополам.
- Взбиваем сливки до состояния крема. Вмешиваем в них сливочный сыр и сахарную пудру. Получается отличный крем для смазывания коржей.
- Теперь можно собирать готовый морковный торт. Он получился небольшим, поэтому при желании можно увеличить количество ингредиентов и испечь тортики для каждого гостя.
Осенью хочется наслаждаться вкусной и полезной едой, приготовленной из ярких ингредиентов. Предлагаем удивить гостей, подав перед морковным тортом суп в тыкве. Он порадует не только необычной подачей, но нежным вкусом.