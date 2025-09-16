Осенний суп в тыкве, запеченный в духовке

Приготовить вкусное блюдо — полдела, а вот подать на стол кулинарный шедевр — это целое искусство. Сегодня расскажем, как удивить гостей и не потратить на это полдня. Готовим суп в тыкве, запеченный в духовке.

Ингредиенты:

желтая тыква — 1 шт.;

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 3 дольки;

куриный бульон — 1/2 л;

оливковое масло — 3 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

соль, перец — по вкусу;

сметана — для сервировки;

свежая зелень — для сервировки.

У тыквы срезать верхнюю часть с плодоножкой так, чтобы получилась «крышка». Извлечь из тыквы семена, ножом или ложкой выскрести мякоть так, чтобы получилась емкость с толстыми стенками. Лук нарезать полукольцами и пассеровать в сотейнике до прозрачности, затем добавить тертую морковь, перемешать и тушить под крышкой 7 минут. Затем добавить в сотейник нарезанный мелкими кубиками сырой картофель, перемешать и тушить 10 минут. Добавить измельченный чеснок и мякоть тыквы, соль и перец. Перемешать, влить бульон, довести до кипения и тушить на маленьком огне четверть часа.

Тыкву изнутри смазать оливковым маслом, овощи с бульоном пюрировать блендером, влить в тыкву, добавить кусочек сливочного масла, закрыть верхушкой тыквы и отправить в духовку на 45 минут. Суп будет готов, когда тыква станет мягкой. Подавать такое блюдо следует обязательно в самой тыкве. При сервировке можно добавить в каждую тарелку немного сметаны и свежей зелени.

