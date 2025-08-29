Диковинка на кухне: маринованные огурцы на зиму с арбузом и тархуном

Диковинка на кухне: маринованные огурцы на зиму с арбузом и тархуном

Готовим вместе с NEWS.ru самые необычные и вкусные блюда! Время делать домашние заготовки. Предлагаем приготовить маринованные огурцы «Пряный карнавал» с арбузными дольками и тархуном.

Нужны: 1,5 кг корнишонов с черными шипами, 300 г спелого арбуза (без косточек, кубиками 2×2 см), 5–7 веточек свежего тархуна, 6 зубчиков чеснока, 1 стручок острого перца «Хабанеро» (кольцами), 3 соцветия укропа, 3 листа черной смородины.

Для маринада: 500 мл чайного гриба (комбуча), 500 мл артезианской воды, 2 ст. л. гималайской соли, 3 ст. л. тростникового сахара, 50 мл рисового уксуса, 1 ст. л. зерен дижонской горчицы, 1 ч. л. розового перца горошком.

Как готовить эти маринованные огурцы на зиму: корнишоны вымочить в ледяной воде со льдом 120 минут. На дно чистой банки уложить тархун, укроп, смородиновые листья, чеснок и перец. Вертикально упаковать огурцы, переслаивая арбузными кубиками.

Маринадные компоненты смешать, нагреть до +40 °C на водяной бане (без кипячения). Залить теплой жидкостью маринованные огурцы на зиму, прикрыть капроновой крышкой. Выдержать при +20–23 °C 8 часов, затем термостатировать при +4 °C 72 часа.

