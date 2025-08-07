Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Нужно найти врага»: военэксперт о «скорой атаке» России на Прибалтику

Военэксперт Кнутов: словами об агрессии РФ Запад оправдывает свою милитаризацию

Фото: IMAGO/Kristjan Teedema/Global Look Press

Запад оправдывает свою милитаризацию словами об агрессии России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя слова экс-директора Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка о якобы готовности РФ вторгнуться в Прибалтику. По словам военэксперта, таким образом Европа пытается отвлечь население от кризиса.

Я полагаю, что даже [Майкл Кларк] не верит в то, что он говорит. Чтобы проводить подобного рода операции, чтобы угрожать Европе, захватывать Прибалтику и двигаться на Запад, нужна армия в 10 млн человек. Наша основная задача — развитие мирной экономики, а у Запада другая проблема: они сейчас находятся в кризисе. Обычные люди скажут: «Почему мы тратим гигантские деньги на военные закупки, на то, что передаем оружие Украине, и при этом на социальные нужды — минимум?» Нужно найти врага. В данном случае врагом назначили Россию, — сказал Кнутов.

Он уточнил, что, когда заходит речь о нападении на Польшу или страны Балтии, имеется в виду Сувалкский коридор, который необходим для обеспечения связи России с Калининградом. По словам военэксперта, если страны НАТО будут соблюдать международные договоренности, в том числе о транзите, то поводов для каких-либо действий со стороны РФ не будет.

США вынудили Евросоюз подписать соглашение, по которому Европа, во-первых, покупает американскую технику, а затем передает ее Украине, что требует колоссальных расходов. Во-вторых, [Дональд] Трамп фактически вынудил страны Евросоюза вложить сотни миллиардов долларов в американскую экономику. Деньги брать негде, и есть только один путь — это пытаться раскрутить кредиты, причем внутренние: кредиты банков Евросоюза и Международного валютного фонда. Военное кейнсианство, когда поддерживают экономическое развитие за счет гонки вооружений, — Евросоюз сейчас кладет это в основу своей политики, — добавил Кнутов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии агрессивно настроены против Минска. По его словам, давление со стороны перечисленных государств осуществляется по всем направлениям, но сильнее всего его чувствуют спецслужбы.

