07 августа 2025 в 15:23

В Думе призвали россиян сводить татуировки ради будущего

Депутат ГД Матвейчев призвал россиян сводить татуировки ради успеха в будущем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянам следует избавиться от татуировок ради своего будущего, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Парламентарий назвал татуировки «отвратительной модой», которая уродует людей, сообщает Life.ru.

Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьезном посту. Люди не только портят тело, но и свое будущее. Конечно, если вы раскаялись и все осознали, идите сводить татуировки, — заявил парламентарий.

Депутат Татьяна Буцкая отметила, что часто молодежь делает татуировки, не задумываясь о тематике рисунков. Иногда складывается впечатление, что такой человек провел в местах заключения 15 лет. Парламентарий посоветовала молодежи подумать о временной татуировке.

Ранее стало известно, что у экс-прокурора Крыма, бывшего депутата Госдумы, действующего советника генпрокурора России Натальи Поклонской на спине появилась татуировка с рунами. Сейчас у нее есть как минимум три татуировки: предплечье экс-прокурора украшает мифическая птица феникс, которую она набила еще в 2019 году. Также есть изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. На свежем рисунке — древо жизни с руническими знаками.

