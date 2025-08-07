В Думе призвали россиян сводить татуировки ради будущего

Россиянам следует избавиться от татуировок ради своего будущего, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Парламентарий назвал татуировки «отвратительной модой», которая уродует людей, сообщает Life.ru.

Никогда человек такой не будет топ-менеджером или на госслужбе на серьезном посту. Люди не только портят тело, но и свое будущее. Конечно, если вы раскаялись и все осознали, идите сводить татуировки, — заявил парламентарий.

Депутат Татьяна Буцкая отметила, что часто молодежь делает татуировки, не задумываясь о тематике рисунков. Иногда складывается впечатление, что такой человек провел в местах заключения 15 лет. Парламентарий посоветовала молодежи подумать о временной татуировке.

Ранее стало известно, что у экс-прокурора Крыма, бывшего депутата Госдумы, действующего советника генпрокурора России Натальи Поклонской на спине появилась татуировка с рунами. Сейчас у нее есть как минимум три татуировки: предплечье экс-прокурора украшает мифическая птица феникс, которую она набила еще в 2019 году. Также есть изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса. На свежем рисунке — древо жизни с руническими знаками.