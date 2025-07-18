Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 июля, никаких изменений?

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 июля, никаких изменений?

Продолжаем следить за уровнем пыльцы в воздухе столицы: от концентрации злаковых до грибков.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Температура днем в пятницу не поднимется выше +26 °C. Небо затянут облака, местами возможны кратковременные осадки. Ветер слабый — до 5 метров в секунду. Значительного облегчения для аллергиков вполне благоприятная погода не принесет: пыльца и споры грибков продолжают скапливаться в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 18 июля

Уровень пыльцы сегодня остается в среднем высоким. Цветение злаков все еще не завершилось — концентрация их пыльцы стабильно держится в пределах 1001–5000 единиц на кубометр, что создает серьезную проблему для поллинозников. Даже в пасмурную погоду аллергены могут сохраняться в воздухе в течение суток и дольше.

Продолжает расти влияние полыни. Уровень пыльцы сейчас сохраняется в диапазоне от 10 до 100 единиц. Все больше людей сообщают о реакции на этот аллерген — особенно в районах с большим количеством пустырей и некошеных трав.

Отдельно стоит упомянуть кладоспориум — плесневый грибок, который остается на очень высоком уровне. Его концентрация достигает более 1000 единиц на кубометр воздуха. Будьте осторожны и держите под рукой антигистаминные!

В целом, несмотря на относительное похолодание, уровень аллергенной нагрузки в Москве остается опасным. Аллергикам стоит проявлять осторожность, чаще убираться и не забывать о рекомендациях лечащих врачей.