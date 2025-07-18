Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 июля, никаких изменений?

Уровень пыльцы 18 июля 2025 года в Москве Уровень пыльцы 18 июля 2025 года в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продолжаем следить за уровнем пыльцы в воздухе столицы: от концентрации злаковых до грибков.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Температура днем в пятницу не поднимется выше +26 °C. Небо затянут облака, местами возможны кратковременные осадки. Ветер слабый — до 5 метров в секунду. Значительного облегчения для аллергиков вполне благоприятная погода не принесет: пыльца и споры грибков продолжают скапливаться в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 18 июля

Уровень пыльцы сегодня остается в среднем высоким. Цветение злаков все еще не завершилось — концентрация их пыльцы стабильно держится в пределах 1001–5000 единиц на кубометр, что создает серьезную проблему для поллинозников. Даже в пасмурную погоду аллергены могут сохраняться в воздухе в течение суток и дольше.

Продолжает расти влияние полыни. Уровень пыльцы сейчас сохраняется в диапазоне от 10 до 100 единиц. Все больше людей сообщают о реакции на этот аллерген — особенно в районах с большим количеством пустырей и некошеных трав.

Отдельно стоит упомянуть кладоспориум — плесневый грибок, который остается на очень высоком уровне. Его концентрация достигает более 1000 единиц на кубометр воздуха. Будьте осторожны и держите под рукой антигистаминные!

В целом, несмотря на относительное похолодание, уровень аллергенной нагрузки в Москве остается опасным. Аллергикам стоит проявлять осторожность, чаще убираться и не забывать о рекомендациях лечащих врачей.

прогнозы
аллергия
аллергены
пыльца
мониторинг
погода
здоровье
растения
злаки
полынь
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Орловской области
Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки дронов
Миронов раскрыл истинную причину критики Запада в адрес Мединского
Как подобрать украшения под вырез платья: простые правила стиля
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 июля, никаких изменений?
Силы ПВО сбили пару дронов, пытавшихся атаковать Москву
Российских послов возмутило переименование улицы во Франции
Сикорский устроил скандал из-за удара по польском заводу в Виннице
Вопрос пола жены Макрона довел ее до отчаяния
Вторая Захарова? Что известно о новой солистке Большого театра Шуваловой
Еще один аэропорт Москвы перестал принимать и выпускать самолеты
В Болгарии призвали к трибуналу после слов мэра Львова о советских воинах
Дуров намекнул о будущем Telegram
Словакия согласилась одобрить новые антироссийские санкции Европы
Рожала детей для мужа-извращенца: на Урале отец годами насиловал трех дочек
Поборы с раненых бойцов СВО обернулись для военных врачей уголовным делом
Прыгнувший из стратосферы парашютист разбился в Европе
Семью Героя России Сулейманова удостоили денежной награды
Дрон ВСУ чуть не убил женщину в курском приграничье
Народные приметы на 18 июля: к чему месяц играет на Афанасьев день?
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.