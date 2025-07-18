Как подобрать украшения под вырез платья: простые правила стиля

Как подобрать украшения под вырез платья

Как подобрать украшения под вырез платья: простые правила стиля

Украшения — финальный штрих в образе, который может как подчеркнуть достоинства платья, так и испортить все впечатление от наряда. При выборе акцентных штрихов в образе важно учитывать форму выреза платья. Именно она подсказывает, какие украшения будут смотреться уместно.

В новом материале NEWS.ru — практичный гайд, который поможет подобрать украшения под любой вырез платья: от глубокого V-образного до закрытого под горло.

V-образный вырез

Что подходит:

Подвески, повторяющие форму выреза. Цепочки с кулоном каплевидной или вытянутой формы. Короткие ожерелья с мягким треугольным силуэтом.

Что не подходит:

Чокеры. Круглые колье.

Эти украшения могут конфликтовать с линией выреза.

Совет: v-образный вырез сам по себе визуально вытягивает шею и удлиняет силуэт — украшение должно поддерживать этот эффект.

Круглый вырез

Что подходит:

Колье, повторяющее округлую форму выреза. Короткие цепочки, ожерелья-«воротнички». Классические жемчужные нити.

Что не подходит:

Длинные кулоны. Они могут выглядеть негармонично и «проваливаться» в ткань.

Совет: ориентируйтесь на ширину выреза: чем он шире, тем массивнее может быть украшение.

Вырез «сердечко»

Что подходит:

Подвески с плавными линиями. Колье средней длины с каплевидным кулоном. Украшения, мягко обрамляющие верхнюю часть груди

Как подобрать украшения под вырез Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что не подходит:

Чрезмерно острые формы или массивные геометрические элементы.

Совет: хотите подобрать украшения под вырез платья, старайтесь держать в голове идею, что оно должно повторять или поддерживать изогнутую форму выреза.

Высокий ворот под горло

Что подходит:

Длинные украшения. Броские серьги. Броши на воротнике

Что не подходит:

Короткие цепочки.

Совет: если воротник — основа образа, украшения должны быть либо очень заметными, либо отсутствовать вовсе.