Как подобрать украшения под вырез платья: простые правила стиля

Украшения — финальный штрих в образе, который может как подчеркнуть достоинства платья, так и испортить все впечатление от наряда. При выборе акцентных штрихов в образе важно учитывать форму выреза платья. Именно она подсказывает, какие украшения будут смотреться уместно.
В новом материале NEWS.ru — практичный гайд, который поможет подобрать украшения под любой вырез платья: от глубокого V-образного до закрытого под горло.
V-образный вырез
Что подходит:
Подвески, повторяющие форму выреза.
Цепочки с кулоном каплевидной или вытянутой формы.
Короткие ожерелья с мягким треугольным силуэтом.
Что не подходит:
Чокеры.
Круглые колье.
Эти украшения могут конфликтовать с линией выреза.
Совет: v-образный вырез сам по себе визуально вытягивает шею и удлиняет силуэт — украшение должно поддерживать этот эффект.
Круглый вырез
Что подходит:
Колье, повторяющее округлую форму выреза.
Короткие цепочки, ожерелья-«воротнички».
Классические жемчужные нити.
Что не подходит:
Длинные кулоны. Они могут выглядеть негармонично и «проваливаться» в ткань.
Совет: ориентируйтесь на ширину выреза: чем он шире, тем массивнее может быть украшение.
Вырез «сердечко»
Что подходит:
Подвески с плавными линиями.
Колье средней длины с каплевидным кулоном.
Украшения, мягко обрамляющие верхнюю часть груди
Что не подходит:
Чрезмерно острые формы или массивные геометрические элементы.
Совет: хотите подобрать украшения под вырез платья, старайтесь держать в голове идею, что оно должно повторять или поддерживать изогнутую форму выреза.
Высокий ворот под горло
Что подходит:
Длинные украшения.
Броские серьги.
Броши на воротнике
Что не подходит:
Короткие цепочки.
Совет: если воротник — основа образа, украшения должны быть либо очень заметными, либо отсутствовать вовсе.