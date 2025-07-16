Опасная, но очень красивая «роза пустыни»! Многолетник-экзот поразит вас

Опасная, но очень красивая «роза пустыни»! Многолетник-экзот поразит вас

Опасная, но очень красивая «роза пустыни»! Многолетник-экзот поразит вас! Перед вами адениум тучный сорта Eclipse — экзотический многолетник, сочетающий смертельную опасность и потрясающую красоту. Это растение известно под поэтичными названиями «роза пустыни» и «импальская лилия». Его главная особенность — крупные бархатистые цветы глубокого черно-бордового оттенка, контрастирующие с мясистыми стеблями и глянцевой темно-зеленой листвой.

Особенности выращивания. Семена прорастают при температуре 30–35 °C, первые всходы появляются уже на 2–7-й день. Растение требует яркого солнца, легкого нейтрального грунта и умеренного полива — переувлажнение губительно для корней. В период активного роста необходима подкормка.

Важно! Все части растения ядовиты. Адениум может вызывать тяжелые отравления и аллергические реакции. Требует особых мер предосторожности — держите его подальше от детей и животных, избегайте контакта с соком растения. Этот экзотический бонсай станет изысканным украшением интерьера для тех, кто ценит редкую красоту и готов соблюдать меры безопасности.

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