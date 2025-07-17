Эти колокольчики из 17 века! Чудо-многолетник цветет пол-лета и неприхотлив! Колокольчики Гейхера – изысканное украшение сада с историей. Этот многолетник, введенный в культуру еще в 17 веке, сегодня переживает новый пик популярности благодаря современной селекции. Колокольчики покоряют цветоводов своей неприхотливостью и декоративностью.
Особенности растения:
- Формирует пышные розетки высотой 30-40 см
- Листья сохраняют привлекательность весь сезон
- Цветет с июня по август нежными колокольчатыми цветами
- Зимостойкость до -34°C (зона 4)
Правильный уход:
- Посадка: предпочитает легкие, дренированные почвы с нейтральной кислотностью
- Освещение: оптимально полутенистое место, особенно для сортов с темными листьями
- Полив: умеренный, без застоя воды
- Подкормки: 2-3 раза за сезон комплексным удобрением
- Зимовка: мульчирование корневой зоны в малоснежные зимы
Важно! Каждые 3-5 лет растения требуют омоложения, так как розетки приподнимаются над землей. Размножается делением куста весной или осенью. Гейхер идеален для бордюров, альпинариев и контейнерного выращивания. Ее листья создают эффектные сочетания с хостами, папоротниками и злаками.
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