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17 июля 2025 в 05:45

Эти колокольчики из 17 века! Чудо-многолетник цветет пол-лета и неприхотлив

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти колокольчики из 17 века! Чудо-многолетник цветет пол-лета и неприхотлив! Колокольчики Гейхера – изысканное украшение сада с историей. Этот многолетник, введенный в культуру еще в 17 веке, сегодня переживает новый пик популярности благодаря современной селекции. Колокольчики покоряют цветоводов своей неприхотливостью и декоративностью.

Особенности растения:

  • Формирует пышные розетки высотой 30-40 см
  • Листья сохраняют привлекательность весь сезон
  • Цветет с июня по август нежными колокольчатыми цветами
  • Зимостойкость до -34°C (зона 4)

Правильный уход:

  1. Посадка: предпочитает легкие, дренированные почвы с нейтральной кислотностью
  2. Освещение: оптимально полутенистое место, особенно для сортов с темными листьями
  3. Полив: умеренный, без застоя воды
  4. Подкормки: 2-3 раза за сезон комплексным удобрением
  5. Зимовка: мульчирование корневой зоны в малоснежные зимы

Важно! Каждые 3-5 лет растения требуют омоложения, так как розетки приподнимаются над землей. Размножается делением куста весной или осенью. Гейхер идеален для бордюров, альпинариев и контейнерного выращивания. Ее листья создают эффектные сочетания с хостами, папоротниками и злаками.

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! «Шербурские зонтики» — яркие «ромашки».

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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