Медведь растерзал туристку на Камчатке Медведь набросился на спящую в палатке туристку на Камчатке

На Камчатке в Елизовском районе медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, сообщило в своем Telegram-канале краевое управление следственного комитета России. Инцидент случился в районе Мутновской геоэлектростанции, когда женщина спала в палатке.

Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у туристки множественные обширные укушенные и рваные раны, а также перелом. Ее уже прооперировали, сейчас она находится в реанимации Елизовской районной больницы.

Следственный отдел по городу Елизово вместе с прокуратурой начали проверку инцидента. Прокуратура дополнительно проверит турфирму на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг. Отмечено, что это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в 2025 году.

Ранее в Соболевском районе Камчатки ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Теперь находиться на улице после 20:00 не рекомендуется.

До этого в индийском штате Мадхья-Прадеш медведь напал на группу людей у тигрового заповедника близ деревни Бастуа, в результате чего погибли три человека и двое были тяжело ранены. Возмущенные местные жители самостоятельно убили животное. Экологи связали инцидент с участившимися случаями выхода диких зверей к поселениям с сокращением их естественной среды обитания.