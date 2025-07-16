Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами! Это гибискус Sugar Tip – растение с роскошным цветением! Познакомьтесь с полукарликовым гибискусом Sugar Tip – изысканным сортом, сочетающим в себе декоративность и выносливость. Его главная особенность – эффектная сизо-зелёная листва, создающая нарядный контраст даже без цветов. А когда кустарник зацветает, он покоряет махровыми соцветиями нежного пепельно-розового оттенка, напоминающими воздушные облака с волнистыми кремово-белыми краями.

Почему стоит выбрать Sugar Tip?

Морозостойкость – сорт прекрасно зимует в открытом грунте (выдерживает до -25 °C), что редкость для махровых гибискусов.

Компактность – высота до 1,2 м делает его идеальным для небольших садов, бордюров и контейнеров.

Долгое цветение – с июля по сентябрь куст усыпан бутонами, привлекая бабочек и пчёл.

Неприхотливость – предпочитает солнце или полутень, хорошо растёт на дренированных почвах.

Гибискус Sugar Tip – это инвестиция в красоту: он будет украшать ваш сад годами, требуя минимум ухода. Посадите его у крыльца, вдоль дорожки или в миксбордере – и наслаждайтесь восхищёнными взглядами гостей! Для пышного цветения рекомендуем укрывать молодые саженцы в первые 2 зимы и мульчировать корни.

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