28 августа 2025 в 17:38

Продлеваем жизнь семян: простые шаги для надежного хранения

Хранение семян до весны требует внимания и правильного подхода. Если соблюсти условия температуры и влажности, семена сохранят всхожесть и качество. Несколько простых правил помогут подготовить посевной материал к следующему сезону без потерь.

Для правильного хранения выбирайте сухие, зрелые и целые семена. Поместите их в бумажные конверты или стеклянные банки с герметичной крышкой. Держите семена в прохладном, сухом и темном месте — холодильник или сухой шкаф подойдут идеально. Для долгого хранения добавьте небольшие пакетики с сухим рисом или силикагелем, чтобы избежать влаги. Перед весенней посадкой семена рекомендуется проверить на всхожесть, замочив часть в воде на несколько часов. Следуя этим правилам, можно сохранить семена до весны и получить богатый и здоровый урожай.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

