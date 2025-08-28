День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:01

Сажайте в эти сроки — и пионы зацветут уже в первый год пышными шапками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пионы — настоящее украшения сада с пышными шапками ароматных цветов и неприхотливым характером. Они живут десятилетиями, не требуя пересадки, а их бутоны бывают всех оттенков — от белоснежного до темно-бордового.

Главное преимущество пионов — фантастическая декоративность при минимальном уходе: достаточно полива в засуху и одной подкормки за сезон. Идеальное время для посадки — с конца августа до середины сентября, когда жара спадает, но до заморозков еще есть 4–6 недель для укоренения. Разместите деленки в солнечном месте с рыхлой почвой, заглубляя почки возобновления на 3–5 см.

Сажайте в эти сроки — и ваши пионы зацветут уже в первый год пышными шапками, а через 2-3 года кустик превратится в огромный цветущий шар. Пионы хороши не только в цветниках — их ароматные соцветия идеальны для срезки и стоят в воде до 10 дней. Эти растения-долгожители станут изюминкой вашего сада, требуя лишь правильной посадки в нужные сроки!

Ранее были названы многолетники, которые можно сажать в августе–сентябре: переживут зиму и будут цвести годами.

цветы
растения
пионы
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.