Сажайте в эти сроки — и пионы зацветут уже в первый год пышными шапками

Сажайте в эти сроки — и пионы зацветут уже в первый год пышными шапками

Пионы — настоящее украшения сада с пышными шапками ароматных цветов и неприхотливым характером. Они живут десятилетиями, не требуя пересадки, а их бутоны бывают всех оттенков — от белоснежного до темно-бордового.

Главное преимущество пионов — фантастическая декоративность при минимальном уходе: достаточно полива в засуху и одной подкормки за сезон. Идеальное время для посадки — с конца августа до середины сентября, когда жара спадает, но до заморозков еще есть 4–6 недель для укоренения. Разместите деленки в солнечном месте с рыхлой почвой, заглубляя почки возобновления на 3–5 см.

Сажайте в эти сроки — и ваши пионы зацветут уже в первый год пышными шапками, а через 2-3 года кустик превратится в огромный цветущий шар. Пионы хороши не только в цветниках — их ароматные соцветия идеальны для срезки и стоят в воде до 10 дней. Эти растения-долгожители станут изюминкой вашего сада, требуя лишь правильной посадки в нужные сроки!

Ранее были названы многолетники, которые можно сажать в августе–сентябре: переживут зиму и будут цвести годами.