Многолетник для посадки в августе: переживет зиму и будет цвести годами

Астильба — идеальный многолетник для посадки в августе, который не только переживет зиму, но и будет радовать пышным цветением годами!

Это растение с ажурными метельчатыми соцветиями (белыми, розовыми, сиреневыми) и резными листьями прекрасно адаптируется после летней пересадки, успевая укорениться до холодов. Астильба морозостойка (выдерживает до −35 °C), не требует укрытия и прекрасно зимует даже в северных регионах.

Она любит полутень и влажные почвы, поэтому идеальна для посадки под деревьями или у водоемов. При августовской посадке важно делить кусты так, чтобы каждая деленка имела 3–5 почек, обильно поливать и мульчировать корни торфом. Уже следующей весной астильба тронется в рост, а в июле-августе зацветет пушистыми метелками.

