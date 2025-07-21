Этот цветок поливают всего 3 раза за лето: не боится жары и мороза до −40°C

Этот цветок поливают всего 3 раза за лето: не боится жары и мороза до −40°C

Лучшим неприхотливым многолетником по праву считается очиток видный (Sedum spectabile) — настоящий чемпион по выживаемости. Этот цветок поливают всего 3 раза за лето.

Его мясистые листья накапливают влагу, а розовые щитковидные соцветия украшают сад с августа до заморозков, привлекая бабочек и пчел. Очиток растет на любых почвах, даже бедных и каменистых, не боится засухи, жары и мороза до −40°C.

Достаточно посадить его на солнечном месте, замульчировать почву гравием (чтобы подавить сорняки) и поливать лишь в экстремальную жару — 1–2 раза в месяц. Раз в 3–5 лет куст можно разделить для омоложения, но даже без этого он десятилетиями сохраняет декоративность.

Ранее был назван сорт роз, который цветет даже после града и засухи: выдерживает от −30°C до +40°C.