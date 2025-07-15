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15 июля 2025 в 07:28

Куст, который цветет даже после града и засухи: выдерживает от -30 до +40°C

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сорт роз идеально подходит для переменчивого российского климата. Куст будет цвести даже после града и засухи, не боясь перепадов температур.

Самый живучий сорт роз — New Dawn («Нью Доун»). Он выдерживает перепады температур от -30 до +40°C, обильные дожди и даже кратковременную засуху. Эта плетистая роза с нежно-розовыми махровыми цветами цветет волнами с июня до заморозков, не боится черной пятнистости и мучнистой росы, а ее гибкие побеги легко укрыть на зиму.

Главный секрет живучести — прививка на шиповник, что делает корневую систему неуязвимой к переувлажнению и промерзанию. Для посадки выбирайте солнечное место с дренированной почвой — уже на второй год роза образует пышную стену цветов, требующую минимального ухода (достаточно одной подкормки комплексным удобрением за сезон).

Ранее был назван выносливый многолетник, который цветет до снега.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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