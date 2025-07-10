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10 июля 2025 в 03:33

Цветет до снега! Этот выносливый многолетник не боится даже −30 °C

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете многолетник, который будет пышно цвести до появления снега и самых сильных морозов, обратите внимание на хризантему корейскую — этот выносливый цветок не боится даже температуры до −30 °C и продолжает радовать яркими соцветиями после заморозков.

Его густые кусты усыпаны мелкими или крупными цветами в оттенках желтого, бордового, белого и розового, создавая эффектное пятно в осеннем саду. Хризантема предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой, не боится кратковременных заморозков и даже легкого снега. Для продления цветения удаляйте увядшие бутоны и подкормите растение калийно-фосфорным удобрением в сентябре — это усилит морозостойкость и сохранит декоративность до декабря.

Еще один вариант — очитник видный, который цветет с августа по октябрь, а его розовые или пурпурные соцветия остаются декоративными даже после первых морозов. Эти многолетники не только украсят ваш участок в самое хмурое время года, но и потребуют минимум ухода, став настоящим спасением для занятых дачников!

Ранее стало известно, какой многолетник не поздно посадить в июле — зацветет уже в этом сезоне.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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