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15 июля 2025 в 15:55

Снежноягодник для сада из сказки! Невероятный многолетник красив даже зимой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Снежноягодник «мэджикал винтербери» — зимнее чудо в вашем саду! Откройте для себя уникальный декоративный кустарник, который будет радовать вас своей красотой круглый год! Это идеальное решение для тех, кто хочет создать сказочный зимний сад без особых хлопот.

Главные преимущества сорта:

  • Яркие ягоды — с августа до весны куст усыпан гроздьями ослепительно-красных плодов, которые особенно эффектно смотрятся на фоне снега.
  • Компактный размер — высота до 1,2 м позволяет использовать его в живых изгородях, в одиночных посадках, для горшочного выращивания.
  • Абсолютная неприхотливость. Растет на любых почвах. Не боится морозов и засухи. Устойчив к городским условиям.
  • Долгая декоративность — зеленые листья держатся до поздней осени, создавая контраст с алыми ягодами.

Совет: посадите рядом с хвойными или желтолистными кустарниками — и ваш сад будет ярким даже в самые хмурые дни! «Мэджикал винтербери» — это не просто растение, а готовое украшение для сада, которое не требует вашего внимания, но всегда радует глаз.

Ягоды несъедобны, но абсолютно безопасны — можно смело сажать в саду, где бывают дети и животные.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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