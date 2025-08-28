День знаний — 2025
28 августа 2025

Ковер из цветов в саду! Многолетник с феноменальной морозостойкостью

Хотите ковер из цветов в саду? Рассказываем о многолетнике с феноменальной морозостойкостью! Это растение — идеальное решение для создания ярких, неприхотливых ландшафтов. Флокс шиловидный, или «моховая гвоздичка», стремительно набирает популярность среди дачников и профессиональных дизайнеров.

Его главный козырь — феноменальная засухоустойчивость и морозостойкость. Растение не боится российских зим и требует минимального ухода. Весной оно превращается в сплошной ковер из белых, розовых, лиловых или малиновых звездочек-цветков, полностью скрывающих листву.

Садоводы ценят его за способность эффектно украшать альпийские горки, подпорные стенки и быстро разрастаться, подавляя сорняки. Достаточно один раз посадить флокс — и он будет десятилетиями радовать владельцев пышным цветением, требуя лишь редкого полива и обрезки после цветения для еще большей густоты. Это беспроигрышный вариант для любого сада.

Ольга Шмырева
