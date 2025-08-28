Не выгорает на палящем солнце и зимует при −30 °C! Чудо-многолетник

Клеродендрум метельчатый: огненная пагода в вашем саду! Этот экзотический красавец способен мгновенно преобразить любой сад, добавив ему тропического шарма и невероятной яркости. Его гигантские соцветия, напоминающие пылающие пагоды, устремляются ввысь и создают потрясающий акцент в ландшафте. Каждое соцветие — это сложная архитектурная композиция из сотен изящных цветков, которые переливаются всеми оттенками огня: от алого и кумачового до солнечно-оранжевого.

Для посадки выберите теплое, защищенное от ветра место с плодородной почвой. Клеродендрум обожает солнце, но мирится и с легкой полутенью. Главное — обеспечить ему регулярный полив без застоя воды и подкормки раз в две недели в период активного роста. В жаркие дни он будет благодарен вам за опрыскивание листьев.

Это растение не просто украшает сад — оно оживляет его! На ароматные цветки слетаются бабочки и пчелы, создавая волшебную атмосферу. А если вы выращиваете клеродендрум в кадке, на зиму его можно перенести в светлое прохладное помещение, где он продолжит радовать вас своим фейерверком красок. Это тот случай, когда экзотика оказывается удивительно неприхотливой!

