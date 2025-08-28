День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:35

Не выгорает на палящем солнце и зимует при −30 °C! Чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клеродендрум метельчатый: огненная пагода в вашем саду! Этот экзотический красавец способен мгновенно преобразить любой сад, добавив ему тропического шарма и невероятной яркости. Его гигантские соцветия, напоминающие пылающие пагоды, устремляются ввысь и создают потрясающий акцент в ландшафте. Каждое соцветие — это сложная архитектурная композиция из сотен изящных цветков, которые переливаются всеми оттенками огня: от алого и кумачового до солнечно-оранжевого.

Для посадки выберите теплое, защищенное от ветра место с плодородной почвой. Клеродендрум обожает солнце, но мирится и с легкой полутенью. Главное — обеспечить ему регулярный полив без застоя воды и подкормки раз в две недели в период активного роста. В жаркие дни он будет благодарен вам за опрыскивание листьев.

Это растение не просто украшает сад — оно оживляет его! На ароматные цветки слетаются бабочки и пчелы, создавая волшебную атмосферу. А если вы выращиваете клеродендрум в кадке, на зиму его можно перенести в светлое прохладное помещение, где он продолжит радовать вас своим фейерверком красок. Это тот случай, когда экзотика оказывается удивительно неприхотливой!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.