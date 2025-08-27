Выживет в −34°C и взойдет в апреле первым! Многолетник-находка для сада

Морозник, или рождественская роза, — это настоящее чудо природы, способное расцветать даже под снегом. Его нежные чашевидные цветы появляются в саду первыми, когда другие растения еще спят глубоким сном. Этот удивительный многолетник словно создан для того, чтобы дарить надежду на скорую весну и радовать своей красотой в самое суровое время года.

Для посадки морозника выберите тенистое или полутенистое место с рыхлой плодородной почвой. Идеальное время для посева — под зиму, чтобы семена прошли естественную стратификацию. Аккуратно посейте их в подготовленный грунт и слегка присыпьте землей. Весной вы увидите первые всходы, а через два-три года растение подарит вам первые цветы. Морозник совершенно неприхотлив в уходе — достаточно периодически поливать его в засушливые периоды и мульчировать почву вокруг.

Этот многолетник будет год за годом украшать ваш сад своими изящными цветами, которые могут быть белоснежными, нежно-розовыми, пурпурными или даже почти черными. Морозник создает прекрасные композиции с хостами, папоротниками и весенними луковичными, становясь настоящей жемчужиной тенистого сада.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.