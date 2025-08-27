Посадите в сентябре, в мае — ковер цветов! Многолетник-ползун без хлопот! Осенняя пора — отличное время подумать о посадке обрие́ты. Это многолетнее декоративное растение из семейства крестоцветных формирует плотные коврики из ярких мелких цветков — пурпурных, розовых, белых. Обриета особенно хорошо раскрывается на альпийских горках, цветочных лужайках, в рокариях, бордюрах и каркасных садах.

Главное достоинство культуры — зимостойкость: она выдерживает морозы до –29…–34 °C без необходимости укрытия. Растение не боится холодов и зимует в почве как многолетник, оставаясь декоративным долгие годы.

Обриета предпочитает солнечные и тёплые участки, но спокойно переносит и полутень. Ей нравятся щелочные, дренированные почвы, особенно супесчаные или каменистые. После укоренения растение проявляет отличную засухоустойчивость, не требует частых поливов и способно расти практически без ухода.

Посадку можно начинать уже в сентябре: обриета хорошо приживается в осенний период и успевает укорениться до морозов. В мае–июне она радует обильным цветением, а лёгкая обрезка после цветения помогает сохранить компактную форму и стимулирует повторное появление бутонов. Устойчивая к вредителям и погодным капризам, обриета — это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить саду яркие краски без лишних хлопот.

