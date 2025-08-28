Сентябрьский посев газона: как заложить плотный ковер к весне

Сентябрь считается одним из лучших месяцев для закладки газона. Осень создаёт оптимальные условия: почва ещё тёплая после лета, а воздух становится прохладнее и влажнее, благодаря чему семена быстрее прорастают и укореняются. Такой старт позволяет траве успешно перезимовать и весной дать густые дружные всходы.

Для посева лучше выбирать газонные смеси, включающие мятлик луговой, овсяницу красную и райграс многолетний. Эти травы хорошо переносят зиму, быстро восстанавливаются весной и образуют плотный ковёр. Если участок используется активно, подойдут специальные спортивные или универсальные смеси.

Перед посевом землю очищают от сорняков, камней и корней, выравнивают и при необходимости улучшают состав, добавив песок или перегной. Семена распределяют равномерно крест-накрест, слегка заделывают граблями и прикатывают катком. После посева поверхность желательно замульчировать тонким слоем торфа.

Норма расхода семян составляет в среднем 3–5 кг на одну сотку, в зависимости от состава смеси и желаемой густоты газона. Важно поддерживать почву во влажном состоянии до появления дружных всходов. Первые ростки появляются уже через 1–2 недели, и до морозов молодая трава успевает окрепнуть. Весной садоводов встретит ровный и густой зелёный ковёр.

