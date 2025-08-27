Колорадский жук в панике: простое средство спасет урожай

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей огорода. Он повреждает не только картофель, но и помидоры, баклажаны и перцы. Насекомое быстро приспосабливается к химии и способно мигрировать на большие расстояния, поэтому борьба с ним бывает непростой.

Если не принимать меры, жук полностью уничтожает листву, оставляя растения без защиты, а огородника — без урожая.

Натуральное средство против вредителя:

берёзовый дёготь — 1 ст. ложка;

жидкое мыло — 2 ст. ложки.

Как приготовить раствор:

Смешайте ингредиенты в банке. Добавьте немного воды и перемешайте. Дайте настояться, затем разбавьте 3 литрами горячей воды (45–50 °C). Перелейте смесь в опрыскиватель и обработайте растения.

После такой обработки колорадский жук быстро исчезает, а кусты продолжают расти крепкими и здоровыми.

Август — не время расслабляться, если вы хотите получить богатый урожай огурцов. В жаркую погоду растения особенно нуждаются в питании и влаге. Отличным решением станет настой из хлеба и крапивы — полностью безопасная и эффективная подкормка, которую можно применять регулярно.