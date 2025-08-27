День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 16:24

Колорадский жук в панике: простое средство спасет урожай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей огорода. Он повреждает не только картофель, но и помидоры, баклажаны и перцы. Насекомое быстро приспосабливается к химии и способно мигрировать на большие расстояния, поэтому борьба с ним бывает непростой.

Если не принимать меры, жук полностью уничтожает листву, оставляя растения без защиты, а огородника — без урожая.

Натуральное средство против вредителя:

  • берёзовый дёготь — 1 ст. ложка;
  • жидкое мыло — 2 ст. ложки.

Как приготовить раствор:

  1. Смешайте ингредиенты в банке.
  2. Добавьте немного воды и перемешайте.
  3. Дайте настояться, затем разбавьте 3 литрами горячей воды (45–50 °C).
  4. Перелейте смесь в опрыскиватель и обработайте растения.

После такой обработки колорадский жук быстро исчезает, а кусты продолжают расти крепкими и здоровыми.

Август — не время расслабляться, если вы хотите получить богатый урожай огурцов. В жаркую погоду растения особенно нуждаются в питании и влаге. Отличным решением станет настой из хлеба и крапивы — полностью безопасная и эффективная подкормка, которую можно применять регулярно.

насекомые
жуки
советы
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.