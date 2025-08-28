День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:00

Не нужно ни рассады, ни теплиц. Посади в августе и жди шикарных цветов!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Годеция — это настоящая находка для садоводов, ценящих изысканную красоту и неприхотливость. Ее крупные шелковистые цветы, напоминающие атласные ткани, раскрашивают сад в нежные оттенки розового, карминно-красного и кристально-белого с июля до первых осенних заморозков. Этот цветок обладает удивительной стойкостью к капризам погоды: даже в прохладное лето он продолжает радовать пышным цветением, не теряя своего очарования.

Для успешного выращивания годеции выберите солнечное место с рыхлой плодородной почвой. Семена можно сеять прямо в грунт в начале мая, слегка присыпая землей. Уже через 7–10 дней появятся дружные всходы, которые нужно проредить, оставляя между растениями 15–20 см. Дальнейший уход предельно прост: умеренный полив в засушливую погоду и удаление увядших цветков для стимуляции новых бутонов. Годеция прекрасно смотрится в групповых посадках, рабатках и бордюрах, а ее изящные цветы долго стоят в срезке, наполняя дом тонким ароматом. Этот цветок стоит поселить в саду тем, кто хочет получить максимум красоты при минимальных затратах сил и времени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.