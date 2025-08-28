Не нужно ни рассады, ни теплиц. Посади в августе и жди шикарных цветов!

Не нужно ни рассады, ни теплиц. Посади в августе и жди шикарных цветов!

Годеция — это настоящая находка для садоводов, ценящих изысканную красоту и неприхотливость. Ее крупные шелковистые цветы, напоминающие атласные ткани, раскрашивают сад в нежные оттенки розового, карминно-красного и кристально-белого с июля до первых осенних заморозков. Этот цветок обладает удивительной стойкостью к капризам погоды: даже в прохладное лето он продолжает радовать пышным цветением, не теряя своего очарования.

Для успешного выращивания годеции выберите солнечное место с рыхлой плодородной почвой. Семена можно сеять прямо в грунт в начале мая, слегка присыпая землей. Уже через 7–10 дней появятся дружные всходы, которые нужно проредить, оставляя между растениями 15–20 см. Дальнейший уход предельно прост: умеренный полив в засушливую погоду и удаление увядших цветков для стимуляции новых бутонов. Годеция прекрасно смотрится в групповых посадках, рабатках и бордюрах, а ее изящные цветы долго стоят в срезке, наполняя дом тонким ароматом. Этот цветок стоит поселить в саду тем, кто хочет получить максимум красоты при минимальных затратах сил и времени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.