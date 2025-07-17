Стало известно, кому опасно есть арбузы Гастроэнтеролог Сластен предостерегла диабетиков от употребления арбузов

Людям с сахарным диабетом второго типа, проблемами с ЖКТ и хроническими заболеваниями следует ограничить употребление арбузов, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» гастроэнтеролог Юлия Сластен. Аналогично и с дыней.

Арбуз и дыня относятся к продуктам с умеренным гликемическим индексом. А это значит, что пациентам с сахарным диабетом второго типа можно насторожиться, — предупредила Сластен.

Она добавила, что эти продукты также содержат высокую концентрацию органических кислот и обладают слабовыраженным мочегонным эффектом. Это создает некоторые риски для пациентов с хроническими болезнями почек. Людям с проблемами ЖКТ следует также быть осторожнее, поскольку клетчатка и кислоты в дыне и арбузе могут вызвать диспепсию.

Фермер Степан Лесничин ранее заявил, что похлопывания по арбузу помогут отличить переспелую ягоду от спелой и недоспелой. По его словам, в случае, если плод переспел, звук будет глухой.