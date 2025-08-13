Депутат нашел способ искоренить увлечение россиян эзотерикой

Православный консалтинг должен прийти на смену эзотерическим услугам в РФ, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, рост популярности оккультных практик свидетельствует о глубоком духовном кризисе в обществе. Он отметил, что в условиях социальной нестабильности люди все чаще обращаются к гадалкам и колдунам, надеясь получить простые ответы на сложные вопросы, однако это лишь иллюзия контроля.

Статистика показывает рост аудитории эзотерических услуг за последние два года на 30%. Это свидетельствует о глубоком духовном кризисе в обществе. Люди в поисках быстрых решений своих проблем идут по опасному пути, забывая о традиционных ценностях и духовных основах. В условиях социальной нестабильности человек ищет простые объяснения сложных процессов. Гадалки и колдуны предлагают иллюзию контроля над ситуацией, тогда как православие учит смирению и принятию воли Божьей. Необходимо усиливать катехизаторскую работу в приходах, развивать систему православного консультирования, активнее работать с молодежью, — пояснил Иванов.

Он также указал на коммерциализацию эзотерики, которая превратилась в многомиллиардный бизнес, эксплуатирующий человеческие страхи. При этом, по его словам, настоящая духовная помощь в храмах остается бесплатной.

Современный человек часто оказывается один на один со своими проблемами. Когда рушатся семейные устои, когда люди теряют связь с религиозными традициями, они становятся уязвимыми для различных форм духовного шарлатанства. Сегодня индустрия оккультных услуг превратилась в многомиллиардный бизнес. Людей сознательно вводят в заблуждение, предлагая мгновенные решения сложных жизненных ситуаций за деньги. При этом настоящая духовная помощь в храмах остается бесплатной, — резюмировал Иванов.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что в России растет интерес к мистике и эзотерике, поскольку люди хотят снизить уровень тревожности и обрести надежду в нестабильное время. Она также отметила влияние телевидения и развлекательных шоу на популяризацию темы экстрасенсорики. По ее словам, герои — это артисты и люди с харизмой.