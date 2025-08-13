Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 12:11

RT выпустил ролик о спасшем свою семью многодетном отце из Суджи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

RT выпустил ролик, который посвятили многодетному отцу Роману Яценко — мужчина спас свою семью из Суджи Курской области, захваченной украинскими боевиками. Длительность видео составила чуть больше 1,5 минуты.

Эта история произошла в августе 2024 года. Именно тогда Яценко, несмотря на огонь ВСУ, пробрался пешком до дома, где в подвале прятались его жена и пятеро детей. На тот момент они находились там уже двое суток.

На видео представлен сам глава семейства и его родные. Как признался мужчина, в тот летний день у него не было страха за свою жизнь. Больше всего он переживал за своих близких.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что более 330 человек стали жертвами вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, еще свыше 550 человек были ранены.

