Стало известно, что грозит воспитателю за избиение ребенка в Новороссийске Юрист Салкин: воспитателю может грозить срок за избиение ребенка в Новороссийске

Воспитательница детского сада из Новороссийска может столкнуться с уголовной ответственностью за жестокое обращение с ребенком, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, в отношении нее может быть возбуждено дело по статье 156 УК РФ, предусматривающей наказание от штрафа до лишения свободы.

В отношении воспитательницы [из Новороссийска] может быть возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с ребенком, предусмотренное ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Наказание по этой статье — от штрафа в сумме до 100 тысяч рублей вплоть до лишения свободы до трех лет. На практике реального лишения свободы не бывает, так как преступление небольшой тяжести и поэтому в колонию отправлять виновного нельзя, — пояснил Салкин.

Он отметил, что если правоохранители не найдут оснований для уголовного преследования, то воспитательница может понести административную ответственность. В этом случае, по его словам, максимальное наказание составит 15 суток ареста.

Если правоохранители не установят признаков ст. 156 УК РФ в деянии воспитательницы из Новороссийска, то будет административная ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ, где максимальное наказание — административный арест на 15 суток. По данному инциденту вне зависимости от реакции правоохранителей сотрудник может быть уволен по отрицательному мотиву, а до момента окончания расследования уголовного дела работодатель обязан отстранить такого сотрудника от работы, — резюмировал Салкин.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске разгорелся скандал после публикации в Сети видео из детского сада № 25. На кадрах, предположительно, запечатлена сотрудница учреждения, которая вместо уговоров применяет к ребенку силу — несколько раз бьет девочку по голове и лицу.