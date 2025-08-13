Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Психолог рассказала об опасности гаджетов для детей

Психолог Токарчук: гаджеты могут стать причиной низкого словарного запаса детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У маленьких детей из-за использования гаджетов могут появиться проблемы с развитием речи, заявила психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук. По ее словам, переданным KP.RU, у малышей быстро развивается «зависимость от видеоряда» и формируется низкий словарный запас

Внимание ребенка за просмотром мультиков — непроизвольное. То есть ему не нужно сосредотачиваться и концентрироваться, он находится в пассивном состоянии. А вот когда мама, папа, взрослый человек разговаривает с ребенком, то он старается проговаривать слова, повторять их несколько раз, объяснять их значение, — пояснила специалист.

Психолог Екатерина Маденко ранее заявила, что во время школьных каникул многие родители сталкиваются с проблемой чрезмерного увлечения детей гаджетами. Решить ее можно, разнообразив досуг ребенка. По ее словам, важно понять причины такого поведения и предложить интересные альтернативы.

психологи
дети
гаджеты
Россия
