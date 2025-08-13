Китай ввел санкции против компаний ЕС в ответ на антироссийские меры

Китай ввел санкции против компаний ЕС в ответ на антироссийские меры Минкоммерции КНР: Пекин ввел санкции против UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas

Пекин ввел санкции против двух европейских банков UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas, сообщило Минкоммерции КНР. Решение было принято из-за введения ЕС ограничений против РФ, которые затронули китайские компании.

В ведомстве отметили, что меры соответствуют закону о противодействии иностранным санкциям. Таким образом, компании из КНР не смогут сотрудничать и осуществлять сделки с организациями, которые включены в рестрикционные списки.

Ранее швейцарские власти ввели дополнительные ограничительные меры против России, расширив свои санкционные списки. В обновленный перечень вошли 14 частных лиц и 41 организация, а также 105 гражданских судов, зарегистрированных в третьих странах. Кроме того, Берн принял 18-й пакет санкций Евросоюза.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждала, что Европейский союз начал разработку нового пакета ограничительных мер в отношении России. По ее словам, государства — члены Евросоюза одобрили политику США, направленную на установление справедливого мира. Одним из основных направлений работы Каллас назвала усиление санкционного давления.