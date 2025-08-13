Известный стендап-комик рассказал, что работал на рынке за 50 рублей в день

Известный стендап-комик рассказал, что работал на рынке за 50 рублей в день Комик Евдокимов признался, что грузил арбузы на рынке за 50 рублей в день

Известный стендап-комик Макс Евдокимов, участник шоу Stand Up на ТНТ, рассказал о своем необычном детском опыте работы на рынке в Курске. В выпуске подкаста «Предельник» на Rutube юморист поделился, что с 11 лет занимался погрузкой арбузов, получая за это всего 50 рублей в день.

Я вообще на рынке с 11 лет работал. Арбузы грузил. В пять утра вставали с пацанами, — вспомнил Евдокимов.

По словам комика, однажды его напарник разбил арбуз — с мальчика удержали весь дневной заработок. Сам Евдокимов назвал этот опыт «грустным», но, очевидно, формирующим.

Сейчас Евдокимов — успешный комик, известный благодаря участию в юмористических проектах Stand Up и «Открытый микрофон» на ТНТ. Кроме того, он выпускает сольные стендап-концерты.

Ранее российский стендап-комик Евгений Чебатков сообщил, что подцепил вирус Коксаки во время поездки на Алтай. Вскоре после прилета домой у него поднялась температура, а также появилась сыпь на руках и ногах. Он подчеркнул, что официальный диагноз ему поставил врач.

До этого стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий в Испании, поделился своим разочарованием местными интерьерами. Артист признался, что пережил культурный шок, увидев состояние жилья в европейской стране.