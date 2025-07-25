Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании Комик Белый признался в собственном культурном шоке из-за испанских интерьеров

Российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий в Испании, заявил на стендап-концерте, доступном на его YouTube-канале, о своем разочаровании местными интерьерами. Артист признался, что пережил культурный шок, увидев состояние жилья в этой стране.

Комедиант посетовал, что жилье в королевстве стоит бешеных денег, и при этом в нем не сделан даже элементарный ремонт. Артист пошутил, что испанцы, по всей видимости, даже не знают такого слова.

В шутливой форме Белый предположил, что местные жители предпочитают ночную жизнь именно из-за неприглядного вида своих домов. По его мнению, испанцы стараются проводить больше времени вне дома, чтобы не видеть неухоженных интерьеров.

Ранее Руслан Белый признался, что в будущем может начать работать курьером. В эфире собственного YouTube-шоу он отметил, что пока что у его семьи есть деньги.

До этого Белый пожаловался на то, что не может вернуться в Россию из-за страха попасть в тюрьму. По его словам, сложившаяся ситуация навеяла ему детские воспоминания, когда он отказывался идти домой попить, поскольку боялся, что родители не разрешат снова выйти на улицу.