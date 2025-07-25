Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 19:22

Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании

Комик Белый признался в собственном культурном шоке из-за испанских интерьеров

Руслан Белый Руслан Белый Фото: Социальные сети

Российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), проживающий в Испании, заявил на стендап-концерте, доступном на его YouTube-канале, о своем разочаровании местными интерьерами. Артист признался, что пережил культурный шок, увидев состояние жилья в этой стране.

Комедиант посетовал, что жилье в королевстве стоит бешеных денег, и при этом в нем не сделан даже элементарный ремонт. Артист пошутил, что испанцы, по всей видимости, даже не знают такого слова.

В шутливой форме Белый предположил, что местные жители предпочитают ночную жизнь именно из-за неприглядного вида своих домов. По его мнению, испанцы стараются проводить больше времени вне дома, чтобы не видеть неухоженных интерьеров.

Ранее Руслан Белый признался, что в будущем может начать работать курьером. В эфире собственного YouTube-шоу он отметил, что пока что у его семьи есть деньги.

До этого Белый пожаловался на то, что не может вернуться в Россию из-за страха попасть в тюрьму. По его словам, сложившаяся ситуация навеяла ему детские воспоминания, когда он отказывался идти домой попить, поскольку боялся, что родители не разрешат снова выйти на улицу.

Испания
Руслан Белый
комики
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию
«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске
Матвиенко доложила Путину об одной инициативе по юным спортсменам России
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий взрыва в Саратове
Бывшего тамбовского губернатора арестовали по делу о взятке в 84 млн рублей
В Приморье рыбаки выловили тропического «единорога» и попали на видео
В ООН раскритиковали ВСУ из-за атак дронов по регионам России
Странного медвежонка необычного цвета сняли на видео
На Западе раскрыли, как Трамп может принудить Украину сдаться
«Русский каток», бойня в Покровске: ситуация на фронтах СВО вечером 25 июля
Изнасилование веткой и труп младенца в отеле: дикие ЧП за неделю
Сбои Starlink, наркотики, война с Трампом. Что происходит с Илоном Маском
В Госдуме объяснили, почему россиянам не нужны новые бомбоубежища
Никто не верит, что это крыжовник — варенье выглядит как изумруд
Куда сходить в Москве в выходные 26-27 июля: день ВМФ, шахматы и орган
В Индии глава нефтяной компании решился на неожиданный шаг из-за санкций ЕС
Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника!
Залужный предсказал ад: сколько еще продлится СВО, что останется от Украины
Раскрыт заказчик теракта в «Алых парусах»
Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.