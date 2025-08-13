Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях ФСБ задержала жителя Подмосковья за призывы к насильственной смене власти

Задержан житель Московской области, которого подозревают в размещении в соцсетях контента, оправдывающего и пропагандирующего деятельность организаций, признанных террористическими на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по региону. Кроме того, задержанный призывал к насильственным действиям, направленным на смену власти в России, уточнили в службе.

УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее — Управление) пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 1990 года рождения, причастного к террористической деятельности, — отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности с использованием Сети (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По месту жительства задержанного провели следственные действия, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, готовившего подрыв высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. По информации ФСБ, он бежал с Украины от мобилизации в Россию в 2023 году и получил гражданство. Следствие считает, что злоумышленник должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки и взорвать ее в момент прохода поблизости сотрудника МО РФ. Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту планируемого преступления.