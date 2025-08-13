Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:49

Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях

ФСБ задержала жителя Подмосковья за призывы к насильственной смене власти

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Задержан житель Московской области, которого подозревают в размещении в соцсетях контента, оправдывающего и пропагандирующего деятельность организаций, признанных террористическими на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по региону. Кроме того, задержанный призывал к насильственным действиям, направленным на смену власти в России, уточнили в службе.

УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее — Управление) пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 1990 года рождения, причастного к террористической деятельности, — отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности с использованием Сети (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По месту жительства задержанного провели следственные действия, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, готовившего подрыв высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. По информации ФСБ, он бежал с Украины от мобилизации в Россию в 2023 году и получил гражданство. Следствие считает, что злоумышленник должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки и взорвать ее в момент прохода поблизости сотрудника МО РФ. Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту планируемого преступления.

терроризм
соцсети
Московская область
Подмосковье
ФСБ
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом
Военного медика осудили за участие в СВО
Королевская семья Британии: новости, кто напал на Миддлтон
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.