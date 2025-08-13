Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:35

В МВД назвали «кодовые фразы», которые помогут распознать мошенников

МВД: кодовые фразы мошенников помогут распознать в них аферистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курьеры мошенников используют специальные «кодовые фразы», знание которых поможет распознать в них аферистов, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. Так, россиянам следует отнестись с осторожностью к людям, которые говорят о «проверке безопасности» и о том, что они «от сотрудника банка».

В некоторых случаях курьеры мошенников действительно используют заранее заученные «кодовые фразы», чтобы подтвердить свою легитимность перед жертвой. Примеры: «я от сотрудника банка», «выходите, я подъехал», «все по инструкции», «не сообщайте никому», — отметили в ведомстве.

В пресс-центре пояснили, что наличие таких фраз может указывать на участие собеседника в мошеннической схеме. Там также подчеркнули, что организаторы махинаций дополнительно разрабатывают для курьеров специальные пароли, необходимые для получения денег или ценностей, причем эти кодовые слова могут отличаться в зависимости от того или иного куратора.

МВД РФ настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность при общении с незнакомцами, предлагающими финансовые операции. Если в разговоре прозвучали подозрительные фразы, следует прекратить контакт, ни в коем случае не передавать деньги или документы, запомнить приметы человека и его транспорт, а также зафиксировать номер телефона. С этой информацией можно сразу идти в полицию.

Ранее стало известно, что мошенники стали просить детей фотографировать приложения на телефонах их родителей. После этого несовершеннолетние переводят злоумышленникам деньги с родительских счетов.

