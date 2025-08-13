Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем

Российские войска стремительно продвинулись под Добропольем в ДНР, утверждают источники. Что дает ВС РФ прорыв на участке, можно ли утверждать, что Краматорск и Славянск скоро падут?

Что известно о прорыве ВС России под Добропольем

СМИ и Telegram-каналы утверждают, что ВС РФ вклинились в оборону ВСУ между Покровском и Константиновкой на 20 км. Прорыв состоялся на фоне отхода плохо подготовленных украинских бригад теробороны, у которых отсутствовало снабжение, — они не выдержали наступления и сдвинулись в тыл, пишут в Сети.

По некоторым данным, мотострелковые подразделения ВС России зачистили районы в окрестностях населенных пунктов Бойковка, Панковка и Затышок, а после начали наступление, не дав украинским силам провести ротацию.

В Покровске, утверждают источники, ВС РФ расширяют контроль в южной части города — заняты 11 жилых улиц, Константино-Еленинская церковь и авторынок. Вместе с тем перерезана трасса из Краматорска, по которой ВСУ осуществляли подвоз боеприпасов и резервов в Покровск.

Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перебросить дополнительные силы в район Покровска.

«Ситуация непростая и динамичная, но силы обороны принимают все необходимые меры. <…> В том числе решением главнокомандующего ВСУ для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства», — говорится в сообщении украинского командования.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на Покровском направлении, в районе Доброполья, «сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию».

Украинский Telegram-канал «Легитимный» пришел к выводу, что власти решили «тушить провал в Донбассе живой силой».

«За провал штабных крыс снова положат тысячи украинских военных», — добавил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Перспективы ВС РФ, Краматорск и Славянск падут

Если информация о прорыве ВС РФ под Добропольем подтвердится, потенциально ситуация для ВСУ может иметь «очень тяжелые последствия», которые повлияют на ход боевых действий на всем севере ДНР, считает военкор Александр Коц.

«Во-первых, российские подразделения смогут выйти в тыл агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. С 2014-го противник превратил эти города в один сплошной укрепрайон, однако его конфигурация рассчитана на отражение атак с востока. Если же обойти эти „населенники“ с запада, параллельно отрезав их от коммуникаций, положение обороняющихся станет крайне непростым. Его можно осложнить еще больше, если двигаться от Доброполья на север в сторону населенного пункта Барвенково. Это позволит обрушить украинскую логистику на всем севере ДНР», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Во-вторых, утверждает военкор, от Доброполья можно развивать наступление и на запад — в сторону Павлограда. Коц подчеркнул, что до этого населенного пункта около 80 километров по прямой, но серьезных фортификаций на этом направлении у ВСУ нет.

«Вдобавок на боеспособность ВСУ критически влияет нехватка личного состава. Не исключена ситуация, когда сдержать российское наступление будет просто некем», — заключил корреспондент.

Telegram-канал «Донбасский партизан» называет те же векторы давления на ВСУ: северо-восток, где создается перспектива окружения украинских сил в районе Краматорска и Славянска, и запад — движение на Павлоград, где под угрозой окажется вся логистика восточной группировки ВСУ, кроме того, создаются условия для дальнейшего наступления на другие стратегические точки.

«Если российские войска выберут второй вариант, это не будет просто фланговым обходом — это может стать решающим ударом по всей логистической системе украинской обороны, от Покровска до Днепропетровска», — считает источник.

